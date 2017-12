POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Aalen: Unfall aufgrund gesundheitlicher Probleme

Eine 46-jährige Daimler-Fahrerin und ein 50-jähriger Jeep-Fahrer befuhren hintereinander die Mönchsbuchstraße in Richtung Treppach. Aufgrund einer plötzlich auftretenden Übelkeit bremste die Daimler-Fahrerin stark ab und hielt an. Dies bemerkte der nachfolgende Jeep-Lenker zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall, welcher sich Freitagabend gegen 17.40 Uhr ereignete, entstand Sachschaden in Höhe von 2.500,- Euro.

Lorch: Vorfahrt missachtet - eine Person leicht verletzt

Freitagabend, gegen 22.00 Uhr, bog ein 52-jähriger Daimler-Fahrer von der Ziegelwaldstraße kommend nach rechts in die L 1154 Richtung Stadtgebiet Lorch ein und missachtete hierbei die Vorfahrt der von links auf der bevorrechtigten L 1154 kommenden 49-jährigen Hyundai-Lenkerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 49-jährige Frau leicht verletzt. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens war jedoch nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 12.000,- Euro.

Den ersten Ermittlungen zufolge war zum Unfallzeitpunkt bei dem Hyundai der rechte Fahrtrichtungsanzeiger eingeschaltet und zeigte somit einen Abbiegevorgang nach rechts an, weshalb der 52-Jährige mit seinem Daimler auf die L 1154 einfuhr. Die Hyundai-Fahrerin verneint jedoch, den Blinker eingeschaltet gehabt zu haben.

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd erbittet Zeugenhinweise und der Telefonnummer 07171/358-0.

Schwäbisch Gmünd: alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Ein 39-jähriger VW-Lenker befuhr am Samstag, gegen 03.15 Uhr, die Hauptstraße von Hussenhofen kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd. Am Kreisverkehr auf Höhe des dortigen Lebensmittelmarktes wollte er geradeaus weiterfahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er bei regennasser Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 15.000,- Euro.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Am Samstag, gegen 0.40 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Daimler Benz die L 1157 von Straßdorf kommend in Richtung Rechberg. Kurz vor Häge kam er in einer scharfen Linkskurve infolge Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Mauer. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 7000,- Euro.

