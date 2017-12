POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Aalen (ots) - Ilshofen: Frontalzusammenstoß - drei Verletzte

Am Freitag, gegen 16.50 Uhr, befuhr der 56 Jahre alte Lenker eines Citroen C4 die K 2668 von Ilshofen in Richtung Oberaspach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrspur, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Peugeot-Kombi einer 48jährigen Fahrerin kollidierte. Bei dem Unfall wurden die Peugeot-Fahrerin und ihre 10 Jahre alte Tochter schwer verletzt. Der 56jährige wurde leicht verletzt. An den beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Zur Rettung der Personen waren das DRK mit vier RTW sowie die Feuerwehr Ilshofen im Einsatz. Die K 2668 war bis gegen 18.50 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

- PvD -

Telefon: +49 (0)7151 950-290

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell