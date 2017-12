POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel hat am Donnerstagabend eine 52 Jahre alte VW-Golf-Lenkerin einen Linienbus gestreift und einen Sachschaden von circa 5.500 Euro verursacht. Die Golf-Lenkerin war um 18:50 Uhr in der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie zu früh wieder einscherte und einen Linienbus eines 52-Jährigen Busfahrers streifte.

Blaufelden: Polizeibeamter klärt Unfallflucht in seiner Freizeit auf

Ein Polizeibeamter hat sich am Freitagvormittag in den Dienst versetzt und eine Verkehrsunfallflucht aufgeklärt. Eine Frau hatte mit ihrer Mercedes-Benz, B-Klasse auf einem Kundenparkplatz in der Rothenburger Straße beim Rangieren einen abgestellten Pkw, Hyundai beschädigt. Hierbei war ein Gesamtschaden von circa 1.300 Euro entstanden. Danach hatte sie ihr Fahrzeug in einer anderen Parklücke abgestellt, den Unfallschaden angeschaut und war dann zum Einkaufen gegangen. Der aufmerksame Polizeibeamte verständigte daraufhin seine Kollegen und wartete die Rückkehr der Unfallverursacherin ab. Auf die Frau kommt nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle zu.

