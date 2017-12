POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl; Sachbeschädigung; Verkehrsunfälle

Ostalbkreis (ots) - Essingen: Auffahrunfall

Am Freitagmorgen befuhr eine 55-jährige BMW-Fahrerin die B 29 aus Richtung Schwäbisch Gmünd kommend und musste gegen 7.40 Uhr verkehrsbedingt an der Ampel vor der Einmündung der Daimlerstraße anhalten. Der nachfolgende 23-jährige Fahrer eines Sattelzuges bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Robert-Bosch-Straße missachtete am Freitagmorgen eine von der Bundesstraße 29 kommende 57-jährige VW-Fahrerin gegen 7.10 Uhr die Vorfahrt eines im Kreisel fahrenden 53-jährigen BMW-Fahrers. 5000 Euro Schaden waren das Ergebnis.

Heubach: Diebstahl von Anhänger

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Doppelachs-Anhänger des Herstellers Meyer entwendet. Das Fahrzeug war auf einem Parkstreifen der Raiffeisenstraße abgestellt. Zum Abtransport des 860 kg schweren Anhängers mit der Aufschrift "Glockner" dürfte vermutlich ein Tieflader oder vergleichbares Fahrzeug benutzt worden sein. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Anhängers bitte an die Polizei in Heubach, Telefon 07173/8776.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung von Blumenkübeln

Am frühen Donnerstagmorgen wurden gegen 1.45 Uhr drei Blumenkübel beschädigt, die auf dem Gehweg im Höferlesbach aufgestellt waren. Der entstandene Schaden wird auf ca. 400 Euro beziffert. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt unter Telefon 07171/3580 Hinweise auf die Täter entgegen.

Göggingen: Wildunfall

Eine 21-jährige Fiat-Lenkerin prallte am Freitagmorgen auf der Landesstraße 1175 mit einem Reh zusammen. Das Tier trat gegen 6.20 Uhr Zwischen Göggingen und Eschach auf die Straße und wurde beim Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Schaden von einigen hundert Euro.

