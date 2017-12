POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Einbrüche

Aalen (ots) - Schorndorf: Lkw übersehen

Rund 4000 Euro Sachschaden verursachte ein 34-Jähriger, als er am Freitag gegen 7.45 Uhr mit seinem VW von einem Grundstück in die Dürrwiesen ausfuhr und dabei gegen den Anhänger eines Lkw stieß, der von einem 54-Jährigen gelenkt wurde.

Fellbach: Schwerverletzter nach Auffahrunfall

Ein Schwerverletzter sowie 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen in der Stauferstraße ereignete. Ein 39-Jähriger fuhr gegen 10.30 Uhr mit seinem Lkw auf einen vor ihm fahrenden VW auf, der von einer 79-Jährigen gelenkt wurde. Ihr 77 Jahre alter Beifahrer verletzte sich durch den Aufprall schwer und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der VW musste abgeschleppt werden.

Fellbach: Einbrüche und Einbruchsversuch

Am Freitagvormittag mussten drei Einbrüche registriert werden. In der Nacht auf Freitag brachen Diebe in eine Gaststätte in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein. Nachdem sie eine Zugangstüre aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft hatten, brachen sie im Innern zwei Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld.

In der gleichen Nacht wurde auch in eine Praxis in der Esslinger Straße gewaltsam eingebrochen und vorgefundenes Bargeld entwendet.

Schließlich versuchte ein Einbrecher auch in ein Ladengeschäft in der Mozartstraße einzubrechen. Er scheiterte jedoch an seinen Versuchen die Zugangstüre gewaltsam zu öffnen.

Hinweise auf die Diebe nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen. Ob bei den Taten Zusammenhang besteht, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Kernen: Kasse aufgebrochen

In der Nacht auf Freitag brach ein Dieb die Geldkasse auf, die an einem Selbstbedienungsverkaufsstand für Obst und Gemüse in der Weinstraße montiert ist. Er entwendete anschließend einen geringen Geldbetrag. Hinweise nimmt der Polizeiposten Kernen unter Telefon 07151/41798 entgegen.

Backnang: Einbruch

Zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen wurde in den Waldkindergarten im Plattenwald eingebrochen. Der Einbrecher verursachte mehrere hundert Euro Sachschaden, indem er ein Fenster gewaltsam nach innen drückte. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Backnang unter Telefon 07191/9090 entgegen.

Backnang: Unfall beim Vorbeifahren

Im Akazienweg streifte eine 33-jährige Ford-Fahrerin am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr beim Vorbeifahren einen parkenden Mercedes und verursachte dadurch rund 2500 Euro Schaden.

