POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerer Unfall, Betrunkener Autofahrer und ein Randalierer

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten und fünf Fahrzeugen

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 1060 bei Sulzdorf sind am frühen Donnerstagabend vier Personen leicht verletzt worden. Ein 70 Jahre alter BMW-Fahrer hatte die Landesstraße von Ellwangen kommend in Richtung Schwäbisch Hall befahren. Am Beginn des Hasenbühlwaldes war er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte dort das Heck eines entgegenkommenden Pkw, Land Rover eines 28-Jährigen gestreift. Anschließend prallte der BMW frontal mit einem entgegenkommenden Audi eines 27-Jährigen zusammen. In der Folge geriet der Audi ins Schleudern und streifte einen weiteren Audi einer 17-Jährigen, welche in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs war, ehe er in der Böschung zum Stehen kam. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde noch ein Fiat einer 22-Jährigen beschädigt.

Bei dem Unfall erlitten der 70-jährige Unfallverursacher, der 27-jährige Audi-Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin, sowie die 17 Jahre alte Audi-Lenkerin leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert. Weiter hatten sich in dem Audi des 27-Jährigen zwei Kleinkinder befunden, welche vorsorglich zur Untersuchung in das Krankenhaus eingeliefert wurden.

An den Fahrzeugen war ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro entstanden. Der BMW und der Audi der Familie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst war mit 3 Fahrzeugen und die Feuerwehr mit einem Fahrzeug im Einsatz. Die Polizei war mit drei Streifen vor Ort. Die Landesstraße 1060 war während der Unfallaufnahme für 75 Minuten voll gesperrt.

Crailsheim: Volltrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Er konnte nicht mehr gerade stehen, er lallte nur noch und zum Pusten in ein Alkoholtestgerät schaffte er es auch nicht mehr.

Aber dieser Zustand hatte einen 78-Jährigen am Donnerstagabend nicht davon abgehalten, sich hinter das Steuer seines BMW zu setzen und in Schlangenlinien durch Crailsheim fahren.

Einer Streifenbesatzung fiel der Betrunkene am Donnerstag um 20:20 Uhr in der Spitalstraße auf und wollte ihn anhalten. Auch dies gestaltete sich zunächst als schwierig, da der Senior auf Blaulicht und Anhaltezeichen zunächst nicht reagierte. Die Streifenbesatzung musste den langsam fahrenden BMW erst überholen, eher der Fahrer anhielt. Nachdem der 78-Jährige, wie erwartet, erheblich betrunken war, wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst.

Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu, seinen Führerschein ist er zunächst auf unbestimmte Zeit los und die Führerscheinstelle wird zu prüfen haben, ob und unter welchen Voraussetzungen er je wieder eine Fahrerlaubnis erlangen kann.

Schwäbisch Hall: Betrunkener schlug auf Streifenwagen ein

Ein Betrunkener hat am Donnerstag um 17:25 Uhr auf das Dach eines Streifenwagens eingeschlagen und einen Sachschaden von circa 1.000 Euro angerichtet. Der 61 Jahre alte Mann war zuvor in der Toilette im Kocherquartier aufgrund seiner Alkoholisierung gestürzt und vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert worden. Nach seiner Behandlung wurde die Polizei verständigt und er sollte zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen werden. Als er zum Streifenwagen begleitet wurde, schlug er auf das Dach des Einsatzfahrzeugs ein, wodurch ein Sachschaden von 1.000 Euro entstand. Seinen Rausch musste er anschließend trotzdem unter polizeilicher Aufsicht in der Gewahrsamseinrichtung ausschlafen. Auf ihn kommt nun nicht nur die Kostenrechnung für die Übernachtung, sondern auch eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Schadenersatzansprüche zu.

