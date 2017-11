POL-AA: Ostalbkreis: Vandalismus, weitere Pkw-Aufbrüche, Unfälle mit Verletzten, Arbeitsunfall

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen beschädigte ein unbekannter Verursacher einen Audi, der am Turniergraben abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ rund 2500 Euro Schaden. Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Vandalismus

Unbekannte rissen in der Nacht auf Freitag gewaltsam eine Edelstahlpflanzsäule aus der Verankerung, die vor einem Ladengeschäft in der Hauptstraße verschraubt war. Dadurch entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

Zwei Leichtverletzte und 12.000 Euro sind die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen in Bargau ereignete. Eine 59-Jahre alte Fiat-Fahrerin bog von der neuen Umgehungsstraße nach links in Richtung der Hans-Fein-Straße ab, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Ein entgegenkommender 51-jähriger Ford-Fahrer wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei prallte er gegen den Randstein und stieß anschließend mit einem im Gegenverkehr stehenden Mazda eines 58-Jährigen zusammen. Diese beiden Fahrer verletzten sich leicht. Ihr Pkw mussten abgeschleppt werden.

Mutlangen: Aufgefahren

Eine 61-jährige Audi-Fahrerin verursachte am Freitagmorgen in der Spraitbacher Straße einen Auffahrunfall. Die Frau verwechselt gegen acht Uhr nach eigenen Angaben die Pedale und fuhr deshalb auf den Audi eines 48-Jährigen auf, der an einer roten Ampel stand. Durch die Wucht wurde dieser noch auf einen davor stehenden VW eines 43-Jährigen aufgeschoben. 7000 Euro sind bei diesem Unfall die Schadensbilanz.

Eschach: Unfall beim Abbiegen

Ein 20 Jahre alter VW-Fahrer bog am Freitagmorgen von der L1080 nach links auf die L1158 in Richtung Untergröningen ab. Dabei übersah er gegen 6.30 Uhr einen entgegenkommenden Citroen, der von einem 51-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß zog dieser sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 7500 Euro.

Bopfingen: Arbeitsunfall

Eine 28 Jahre alte Frau, die auf der Baustelle am Spitalplatz tätig war, stürzte am Freitagmittag aufgrund einer Unaufmerksamkeit in einen etwa drei Meter tiefen Graben. Dadurch zog sie sich gegen 12.20 Uhr zumindest eine Gehirnerschütterung zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Bergung der Frau aus der Tiefe, wurde die Feuerwehr aus Bopfingen hinzugezogen.

Essingen: Unfall am Kreisverkehr

An einem Kreisverkehr in der Robert-Bosch-Straße musste ein 73-Jähriger mit seinem Ford am Freitagvormittag abbremsen. Dies erkannte gegen neun Uhr eine nachfolgende 33-jährige Renault-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Dadurch verursachte sie rund 5500 Euro Sachschaden.

Aalen: Weitere Pkw-Aufbrüche-Polizei appelliert: keine Wertaschen im Fahrzeug zurücklassen!

Nachdem bereits am Vormittag über einen Pkw-Aufbruch in Dewangen berichtet wurde, musste die Polizei am Freitagvormittag vier weitere Aufbrüche registrieren. Betroffen waren zusätzlich zwei Fahrzeuge in der Rotsoldfeldstraße und Steinwiesenweg von Dewangen, ein Fahrzeug in der Straße Burgblick in Fachsenfeld sowie ein Fahrzeug Im Sonnenwinkel von Neßlau. Auch hier entwendete der Dieb Bargeld und verursachte Schäden von jeweils mehreren hundert Euro.

Bereits in den letzten Tagen und Wochen ist ein Anstieg solcher Diebstähle im erweiterten Stadtgebiet von Aalen samt Teilorten zu verzeichnen. Seit Jahresbeginn musste die Aalener Polizei bereits mehr als achtzig solcher Diebstähle registrieren. Der Dieb findet dabei immer wieder die gleichen Voraussetzungen vor. Geldbörsen werden von den Besitzern offen in den Fahrzeugen zurückgelassen, er nutzt diese günstigen Gelegenheiten, schlägt anschließend eine Scheibe ein und entwendet das Bargeld oder Wertsachen. Die Taten werden dabei nicht nur nachts, sondern teilweise auch tagsüber und bei Helligkeit, mitten auf eigentlich belebten Parkplätzen verübt.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang dringend, grundsätzlich keine Wertsachen offen in Fahrzeugen zurückzulassen! In Bezug auf die jüngsten Fälle bittet das Polizeirevier Aalen um entsprechende Hinweise bezüglich verdächtiger Personen in den genannten Gebieten. Hinweise werden unter Telefon 07361/5240 entgegen genommen.

