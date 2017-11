POL-AA: Rems-Mur-Kreis: Hakenkreuz aufgesprüht - Einbruch - Verkehrsgeschehen - Schorndorfer Aktionswoche gegen Wohnungseinbruch neigt sich dem Ende

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Schorndorf: Hakenkreuz aufgesprüht

Wie am Donnerstagvormittag festgestellt wurde, haben unbekannte Sprayer eine Wegwanderkarte beim Gemeindeverbindungsweg zwischen Lindental und Necklinsberg besudelt. Dabei wurde auch ein Hakenkreuz aufgesprüht. Wer Informationen zu den Tätern geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Waiblingen: In Vereinsheim eingebrochen

Das Vereinsheim des TV Hohenacker wurde in Nacht zum Donnerstag von Einbrechern aufgesucht. Diese haben mehrere Türen gewaltsam aufgebrochen und dabei 1000 Euro Sachschaden verursacht. Aus dem Gebäude werden derzeit keine Wertgegenstände vermisst, weshalb die Diebe wohl ohne Beute geblieben sind. Hinweise zum Einbruch im Büttelackerweg wird von der Polizei Hohenacker unter Tel. 07151/82149 erbeten.

Endersbach/Strümpfelbach: Beim Überholen Gegenverkehr gefährdet - Zeugen gesucht

In letzter Sekunde konnte am Freitag gegen 09:00 Uhr eine 24-jährige Skoda-Fahrerin einen Frontalzusammenstoß verhindern. Ein bislang unbekannter weißer Kombi, möglicherweise ein Passat oder Audi, fuhr von Strümpfelbach in Richtung Endersbach, als er im Kurvenbereich einen LKW trotz eines dortigen Überholverbots überholte. Nur durch eine Vollbremsung konnte letztlich die entgegengekommene Skoda-Fahrerin einen Zusammenprall verhindern. Der Fahrer des weißen Autos konnte wieder auf die rechte Fahrspur lenken, um seine Fahrt in Richtung Endersbach fortzusetzen. Zeugenhinweise zu dem weißen Kombi nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 entgegen.

Althütte: Unfall beim Überholen

Ein beträchtlicher Sachschaden über 12.000 Euro entstand am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr auf der Stuttgarter Straße. Ein 58-jähriger BMW-Fahrer war beim Überholvorgang mit einer entgegenkommenden 18-jährigen Mitsubishi-Fahrerin kollidiert. Der BMW-Fahrer war von Kallenberg in Richtung Rettichkreisel unterwegs, als ihm die unübersichtliche Lage zu spät bewusst wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall jedoch niemand.

Schorndorf: 10-jähriger auf City-Roller angefahren

Ein 10-jähriger Junge wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 07:45 Uhr am Reinhold-Maier-Kreisel leicht verletzt. Ein 76-jähriger Renault-Fahrer befuhr den Kreisel aus Richtung Feuersee kommend. Beim Ausfahren in Richtung Urbach kollidierte der Autofahrer mit einem 10-jährigen Jungen, der mit seinem City-Roller den Fußgängerüberweg querte. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Murrhardt: Spiegel beschädigt und geflüchtet

Ein Fahrer eines weißen LKWs befuhr am Donnerstag gegen 08:30 Uhr die L1120 von Mettelberg her kommend und kam aus unbekannten Gründen zu weit nach links. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Abschleppwagen. Der Fahrer des LKW flüchtete daraufhin unerlaubt und hinterließ einen Sachschaden von etwa 180 Euro. Bei dem LKW handelt es sich laut dem 47-jährigen Fahrer des Abschleppwagens vermutlich um einen weißen 7,5-Tonner des Typs MAN TGL mit hellgrüner Beschriftung. Weitere Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter 07182/92810 entgegen.

Schorndorf: Schwerpunktaktion gegen Wohnungseinbruch

Rund vier von zehn Wohnungseinbrüchen bleiben erfahrungsgemäß beim Versuch. Dies liegt in aller Regel auch daran, dass die Diebe beim Eindringen ins Gebäude scheitern. Je höher also der Einbruchsschutz, desto wahrscheinlicher ist, dass die Ganoven von ihrem Vorhaben Abstand nehmen.

Um Bewohner auf Schwachstellen an ihrem Gebäude aufmerksam zu machen und ihnen umfassende Hilfestellungen beim Einbruchsschutz zu geben, startete die Polizei eine "Intensivwoche" zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchs in Schorndorf und Welzheim. Hierbei wurden in der zurückliegenden Woche bei ganztägig durchgeführten Fußstreifen über 300 Bürgerinnen und Bürger erreicht und mit Flyern und Tipps ausgestattet. Die Beamten der Schorndorfer und Welzheimer Polizei erhielten dabei auch Unterstützung vom Polizeipräsidium Einsatz, die zudem mit Pferden auf Streife waren. Der Leiter des Polizeireviers Schorndorf, Herr Jatzko, kann auch auf Grund der positiven Resonanz von Seiten der Bürgerschaft und Politik auf eine gelungene Aktionwoche zurückblicken, die am Freitag mit den Beratungen mittels des Informationsfahrzeugs des Landeskriminalamts ihren Runden Abschluss fand.

