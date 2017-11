POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch - schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten - brennender Mülleimer - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Rot am See: Sattelzug beschädigt Bushaltestelle

Ein 45-jähriger Lenker eines Daimler-Benz Sattelzuges umfuhr am Donnerstag um 18:30 Uhr auf dem Weg nach Rot am See eine Sperrung vor Wallhausen. Auf der Umleitungsstrecke über Reinsbürg fuhr er sich, wie zahlreiche Sattelzüge vor ihm, auf der engen Umleitungsstrecke fest. Beim Rangieren beschädigte er danach ein Bushaltestellenhäuschen so stark, dass nun Einsturzgefahr bestehen könnte. Zudem beschädigte er mit seinem Zug noch ein Scheunendach.

Crailsheim: BMW kollidiert mit Omnibus

Am Donnerstag um 07:30 Uhr befuhr eine 43-jährige Lenkerin eines PKW BMW die Silcherstraße und wollte auf den Westring nach links abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem bereits nahezu vorbeigefahrenen Kraftomnibus auf Höhe dessen hinterer Türe. Am BMW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 5000 Euro und am Bus in Höhe von 4000 Euro. Die Schüler im Bus wurden mit einem Ersatzbus zur Schule gebracht. Verletzt wurde niemand.

Satteldorf: Wohnungseinbruch

Ein Wohnhaus im Stauferring wurde am Donnerstag zwischen 16:10 Uhr und 18:15 Uhr von einem unbekannten Einbrecher heimgesucht. Auf der Gebäuderückseite wurde in einer Höhe von etwa 2,50 Meter ein Fenster eingeschlagen und so das Wohnhaus betreten. Im Gebäude wurden sämtliche Räume durchsucht. Über die Terrassentür wurde das Objekt wieder verlassen. Über das Diebesgut konnte noch keine Aussage getroffen werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Crailsheim: Fahrraddiebstahl

Aus einem Hofraum in der Straße Im Spitalgarten wurde am Mittwoch zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr ein mattweißes Mountainbike der Marke Bulls, Modell Zarena entwendet. Das Rad hat einen Wert von etwa 550 Euro. Zeugenhinweise über den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Mülleimer brannte

Am Donnerstag um 17:51 Uhr wurde die Feuerwehr Crailsheim über einen Brand am ZOB in der Worthingtonstraße informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein kleiner Mülleimer, der fest mit dem Gebäude verbunden ist, zu brennen begann. Ursache könnte eine sorglos weggeworfene Zigarette sein. Die Feuerwehr Crailsheim war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort. Ein Sachschaden entstand nicht.

Fichtenau: Wildunfall

Am Donnerstag um 17:45 Uhr ereignete sich ein Wildunfall zwischen Lautenbach und Bernhardsweiler. Auf Höhe Jagdhaus querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von einem PKW Peugeot eines 55-Jährigen erfasst. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Ein 27-jähriger Lenker eines PKW Mini befuhr am Donnerstag um 19:10 Uhr die Tullauer Straße in Richtung Schwäbisch Hall. An der Einmündung zur Steinbacher Straße sah er eine von links kommende und somit vorfahrtsberechtigte Lenkerin eines Audi A3, welche von Schwäbisch Hall in Richtung Hessental fuhr. In der Annahme, dass die 57-jährige Audi-Fahrerin nach rechts in die Tullauer Straße einbiegen würde, bog der Mini-Fahrer links ab. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Rosengarten: Seat kaputt, Wildschweine geflüchtet

Zu einem Unfall mit einer Wildschweinrotte kam es am Donnerstag um 23:45 Uhr auf der K2594 bei Raibach. Eine 46-jährige Lenkerin eines PKW Seat kollidierte dort mit einem oder mehreren Tieren, welche anschließend alle flüchten konnten. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Am Donnerstag konnten um 23:23 Uhr zwei junge Männer im Alter von 16 Jahren und 21 Jahren dabei beobachtet werden, wie ein Garagentor in der Alten Hessentaler Straße öffneten und daraus zwei Fahrräder entwendeten. Die beiden Männer wurden daraufhin von zwei Zeugen angesprochen und verfolgt. Sie legten die Fahrräder ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Ortsmitte Hessental. Dank der beiden Zeugen konnten die beiden Fahrraddiebe dingfest gemacht werden.

Gaildorf: Zu weit in Kreuzung eingefahren.

Eine 20-jährige Lenkerin eines VW Polo befuhr am Donnerstag um 17:20 Uhr die Schillerstraße und wollte nach links in die Karlstraße einfahren. Um die Verkehrssituation besser einsehen zu können fuhr sie mit der Fahrzeugfront in die Karlstraße ein. Hierbei übersah sie einen von links kommenden Ford Mondeo eines 39-jährigen Fahrers, der nicht mehr ausweichen konnte und mit dem VW kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils 3000 Euro.

Untermünkheim: Sachbeschädigung an Info-Tafel

Eine Info-Tafel eines Museums in der Hohenloher Straße wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag mittels Brandlegung durch eine unbekannte Person beschädigt. Zudem wurden eine Hauswand und der Steinboden verschmiert. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Parkschaden

Beim Rückwärtseinparken beschädigte am Donnerstag um 14:30 Uhr eine 30-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz einen ordnungsgemäß abgestellten Audi A5 am Holzmarkt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro.

Untermünkheim: Unfall mit vier verletzten Personen

Vermutlich weil er durch Handynutzung abgelenkt war, fuhr ein 32-jähriger Lenker eines Opel Corsa am Mittwoch um 16:33 Uhr auf der B19 bei Übrigshausen auf einen davor verkehrsbedingt stehenden PKW BMW eines 35-jährigen Fahrers ungebremst auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BWM auf den davor stehenden PKW Mercedes-Benz eines 65-Jährigen aufgeschoben. Der 32-jährige Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Fahrer der beiden anderen Autos sowie eine 64-jährige Beifahrerin im Mercedes wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 27.000 Euro.

