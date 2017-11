POL-AA: Fellbach: Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Auffahrunfall

2000 Euro ist die Schadensbilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagabend. Gegen 18 Uhr befuhr ein 21-jähriger Ford-Lenker die Esslinger Straße und übersah wie eine vorausfahrende Autofahrerin zum Abbiegen in die Untertürkheimer Straße abbremste. Er krachte in der Folge auf das Fahrzeugheck des VW Golfs. Die Insassen blieben unverletzt.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein Autofahrer schrammte am Donnerstag einen in der Heinrich-Talmon-Groß-Straße beim Ein- oder Ausparken einen Seat Leon. Dabei entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher meldete den Vorfall nicht und flüchtete. Wer nun Hinweise auf den Verursacher geben kann oder Beobachtungen zum Geschehen machte, das sich zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr ereignete, sollte sich bitte bei der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 melden.

Schorndorf: Nach Auffahrunfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer bog am Donnerstag gegen 19 Uhr von der Gottlob-Bauknecht-Straße nach rechts in die Wiesenstraße ein. Er musste wegen eines entgegengekommenen Busses abbremsen und letztlich etwas zurückfahren. Hierbei übersah er einen hinter ihm stehenden Ford Fiesta und beschädigte diesen an der Frontstoßstange. Der Verursacher flüchtet nun und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfallverursacher dauern an. Wer hierzu Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Welzheim: Auto übersehen

Eine 76-jährige Golf-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 18.30 Uhr von einem Grundstück auf die Schorndorfer Straße ein und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Der 21-jährige Fahrer des Pkw Alfa konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem einbiegenden Auto der 76-Jährigen zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

4500 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall, der sich am Donnerstagabend ereignete. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Ford Transits auf der L 1152 von Baiereck in Richtung Schlichten. Als er auf die L 1151 einbiegen wollte, stieß er mit einen aus Richtung Thomashardt heranfahrenden Golf zusammen. Dabei blieb der 61-jährige Autofahrer als auch der Unfallverursacher unverletzt.

Winnenden: Auffahrunfall

Eine 40-jährige Mazda-Lenkerin fuhr am Donnerstag gegen 14.20 Uhr in der Max-Eyth-Straße als zweites Auto an die Einmündung Brückenstraße heran. Beim Wiederanfahren war sie unachtsam und fuhr versehentlich auf einen Pkw Fiat auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Winnenden: Unfallflucht

Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kastenwagens schrammte am Donnerstag einen in der Hungerbergstraße geparkten Transporter. Der Fahrer flüchtete anschließend ohne den Unfall zu melden. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls, der sich zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr ereignete, sollten sich bei der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 melden.

Waiblingen: Einbruch - Gekipptes Fenster bietet keinen Schutz

Einbrecher drangen am Donnerstagabend vermutlich über ein gekipptes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Dammstraße ein. Ein Anwohner bemerkte gegen 20:00 Uhr die Tat, weil am Gebäude ein Fenster offen war und die Bewohner trotz Beleuchtung nicht zugegen waren. Ob und wie viel in der Wohnung entwendet wurde, konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Zeugenhinweise zum Einbruch, der noch vor 20:00 Uhr stattfand, nimmt das Polizeirevier in Waiblingen unter 07151/950-0 entgegen.

Weinstadt: Fahrradfahrer flüchtet von Unfallstelle

Ein Fahrradfahrer flüchtete nach einem Unfall am Donnerstag gegen 18:00 Uhr in der Stuttgarter Straße. Eine 24-Jährige bog mit ihrem VW von einer Tankstelle nach links in die Stuttgarter Straße ein, als ein von rechts kommender Fahrradfahrer hinten auf den VW auffuhr. Der Radfahrer stürzte, stand aber sofort wieder auf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Remstal-Gymnasium. Bei dem VW entstand dabei ein Schaden von etwa 1000 Euro. Bei dem Fahrradfahrer soll es sich um einen ca. 15-jährigen Jungen handeln. Weitere Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht aufgeklärt

Einen Sachschaden von 4500 Euro verursachte am Donnerstag gegen 17:00 Uhr eine 33-jährige BMW-Fahrerin. Im Parkhaus am Alten Postplatz fuhr sie rückwärts aus einer Parklücke und beschädigte hierbei den gegenüber geparkten Skoda eines 44-Jährigen. Die BMW-Fahrerin setzte hierauf unmittelbar ihre Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Durch aufmerksame Zeugen vor Ort konnte die flüchtende Unfallverursacherin ermittelt werden. Sie muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Weinstadt: Unfallflucht Transportfahrzeug

Ein bislang unbekannter Fahrzeug-Lenker kollidierte am Donnerstagmittag im Florianweg mit einem geparkten BMW Mini einer 24-jährigen Anwohnerin. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß parkenden Mini und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Mini entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Anhand aufgefundener Fahrzeugteile an der Unfallstelle könnte es sich beim geflüchteten Fahrzeug um einen Transporter der Marken DAF, Renault oder Iveco handeln. Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 13 Uhr und 14 Uhr ereignete, nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151/950-422 entgegen.

Weinstadt: Fahrzeug übersehen

Ein 76-jähriger Daimlerfahrer befuhr am Donnerstag gegen 12:15 Uhr die Marktstraße in Richtung Ulrichstraße. Am Kreuzungsbereich übersah er eine von links auf der Ulrichstraße heranfahrende 33-jährige Mercedes-Lenkerin. Der Autofahrer krachte folglich beim Einfahren mit dem vorfahrtsberechtigten Auto zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.

Remshalden: Peugeot mutwillig zerkratzt

In der Alemannenstraße wurde zwischen Mittwoch 5:00 Uhr und Donnerstag 14:30 Uhr ein Peugeot 307 einer 58-Jährigen auf der rechten Seite mutwillig zerkratzt. Der unbekannte Täter verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Ein genauer Tathergang und das Motiv des Vandalen sind noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter 07151/72463 entgegen.

