POL-AA: Ostalbkreis-Raum Schwäbisch Gmünd und Aalen: Mann außer sich, Einbrüche, Pkw-Aufbrüche, Trickdiebstahl und Unfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Mann völlig außer sich

Weil ein 19-Jähriger in der Nacht auf Freitag auf Bekannte und Familienangehörige losging, sie verletzte und nicht zu beruhigen war, musste er in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Mehrere Streifenbesatzungen waren gegen drei Uhr notwendig, den aggressiven und stark alkoholisierten Mann, dessen Verhalten als wie von Sinnen beschrieben wird, unter Kontrolle zu bringen. Der Mann wehrte sich gegen die Polizisten und beleidigte sie auch massiv. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung.

Heubach/Schwäbisch Gmünd-Bargau: Einbrüche

Am Donnerstagabend musste die Gmünder Polizei zwei Einbrüche in Wohnhäuser registrieren. Zwischen 13.30 Uhr und 18.50 Uhr wurde über die Terrassentüre in ein Wohnhaus in der Franz-Schubert-Straße in Heubach eingebrochen und selbiges durchsucht. Der Dieb entwendete Bargeld und Schmuck und verursachte zudem Sachschaden von geschätzten 1000 Euro.

In der Schieferstraße von Bargau wurde zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr ebenfalls in ein Wohnhaus eingebrochen. Hier wurde das Haus regelrecht durchwühlt. Der Einbrecher entwendete vorgefundenen Schmuck und verursachte ebenfalls Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen in den genannten Bereichen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Aalen: Erneut Pkw-Aufbrüche

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlug ein Unbekannter an einem Pkw Hyundai i10 die Scheibe der Fahrertüre ein und entwendete aus dem Fahrzeug den Geldbeutel mit Bargeld, eine EC-Karte sowie Führerschein und Ausweis. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls im Spitzackerring in Dewangen abgestellt.

An einem Pkw Skoda, der am Donnerstag zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Daimlerstraße abgestellt war, schlug der Täter die Fahrertürescheibe ein, entwendete nach bisherigen Feststellungen aber nichts.

An zwei Fahrzeugen, welche im Heulenbergweg und Im Pelzwasen abgestellt waren, wurden zwischen Mittwoch und Donnerstag ebenfalls Fahrzeugscheiben eingeschlagen und die darin abgelegten Geldbeutel entwendet. An einem Pkw Opel Zafira, der in der Breslauer Straße abgestellt war, wurde zwar die Fahrertürescheibe eingeschlagen, aber nichts entwendet.

Hinweise auf den Dieb nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Trickdiebstahl

Auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße wurde am Donnerstagnachmittag ein 81-jähriger Mann Opfer eines Trickdiebstahls. Der Geschädigte wurde von einer unbekannten Frau auf dem Parkplatz angesprochen, welche angab, für einen Laden für Bedürfte zu sammeln. Sie zeigte ein Klemmbrett mit einer Liste sowie einen Zettel mit Unterschriften vor, worauf der Geschädigte ein 2-Euro-Stück aus seinem Geldbeutel holte und auf der Liste unterschrieb. Erst zu Hause stellte er fest, dass die Frau dabei unbemerkt das Scheingeld aus dem Geldbeutel des Mannes entwendet hatte. Beschreibung der Tatverdächtigen: Etwa 20 Jahre alt, ca. 155 cm groß, schwarze lockige Haare, dunkle Augen, schlank, dunkler Teint. Die Frau war mit einem dunklen Parka sowie einer dunklen Hose bekleidet Die Polizei Aalen bittet um weitere Hinweise auf die Trickdiebin unter Tel. 07361/5240.

Neresheim: Unfall beim Abbiegen

Ein 75 Jahre alter Audi-Fahrer wollte am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Heidenheimer Straße nach links auf den Parkplatz eines Discounters einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel, der von einer 61-Jährigen gelenkt wurde. 7500 Euro sind bei diesem Unfall die Schadensbilanz.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 8.45 Uhr und 15.30 Uhr, einen VW Sharan, der auf einem Parkplatz zwischen Erlau und dem Wirtschaftszentrum abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro schaden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

