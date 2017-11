POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und ein zerkratzter Mercedes

Aalen (ots) - Kirchberg an der Jagst: Zu weit nach links gefahren

Auf rund 600 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag entstand. Kurz nach 17 Uhr kam eine 83-Jährige mit ihrem Pkw Mercedes Benz auf der Lendsiedler Straße zu weit nach links, wo sie ein entgegenkommendes Fahrzeug streifte.

Fichtenau-Unterdeufstetten: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1070 zwischen Unterdeufstetten und Gerhof erfasste ein 58-Jähriger am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr mit seinem Pkw Audi A4 ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in den angrenzenden Wald; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrszeichen gestreift

Mit ihrem Pkw VW Golf streifte eine 60-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr ein Am Säumarkt aufgestelltes Verkehrszeichen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Michelfeld: Vorfahrt missachtet - 4300 Euro Sachschaden

An der Einmündung Bibersfelder Straße / Haller Straße missachtete eine 34-Jährige am Donnerstagmorgen die Vorfahrt einer 60 Jahre alten Autofahrerin. Bei der Kollision des Pkw Opel Astra der Unfallverursacherin mit dem VW Golf Plus entstand gegen 9 Uhr ein Sachschaden von rund 4300 Euro. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Oberrot: Rehkitz von Pkw erfasst

Ein Rehkitz wurde am Donnerstagmorgen kurz nach 5.30 Uhr auf der Kreisstraße 2609 zwischen Wolfenbrück und Karnsberg vom Pkw Ford eines 28-Jährigen erfasst. Das Jungtier wurde durch den Aufprall gegen einen entgegenkommenden Pkw VW geschleudert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Schwäbisch Hall: Ungeduldiger Zweiradfahrer

Nachdem es einem 18-Jährigen offenbar zu lang dauerte, dass ein vor ihm auf der Neuen Reifensteige stehende Pkw VW Golf nicht weiterfahren konnte, überholte er am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr das Fahrzeug, wobei er dieses mit den Fußrasten seines Leichtkraftrades beschädigte. Der Fahranfänger verursachte einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Parkrempler

Beim Ausparken beschädigte ein 47-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 10.40 Uhr mit seinem Lkw einen in der Schenkenseestraße geparkten Pkw Opel Zafira, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen 13.55 Uhr und 15.40 Uhr am gestrigen Mittwoch beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker den Pkw Skoda einer 61-Jährigen, der im Heidweg abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791/4000.

Michelbach: Fahrzeug zerkratzt

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagnachmittag, 17.30 Uhr verursachte, als er einen Pkw Mercedes Benz zerkratzte, der in diesem Zeitraum in den Niederwiesen abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791/4000.

Braunsbach: Wildunfall

Auf der Döttinger Straße erfasste ein 56-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr mit seinem Pkw VW Golf ein die Fahrbahn querendes Reh, das nach dem Anprall in das angrenzende Gelände flüchtete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

