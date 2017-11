POL-AA: Ostalbkreis: Pkw-Aufbrüche, Diebstahl aus Baucontainern und Unfälle

Aalen (ots) - Aalen-Unterkochen: Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Zwischen 19.30 Uhr am Mittwochabend und 6.40 Uhr am Donnerstagmorgen schlug ein Unbekannter im Bereich Behringstraße, Robert-Bosch-Straße und Heulenbergstraße die Scheiben dort abgestellter Fahrzeuge ein. Der Täter entwendete anschließend Geldbörsen, die sichtbar in den Pkw lagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Essingen: Unfall nachträglich angezeigt

Nachträglich zeigte ein 52-Jähriger einen Verkehrsunfall an, der sich am Mittwochabend gegen 21 Uhr im Kreisverkehr Bahnhofstraße / Alemannenstraße ereignete. Zur Unfallzeit wurde er, als er mit seinem Rad unterwegs war, vom Pkw einer 45-Jährigen angefahren. Der Radler stürzte zu Boden, wobei er sich leichte Schürfwunden zuzog.

Oberkochen: Gegen Poller gefahren

Auf rund 500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 26-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Kleintransporter in der Dreißtentalstraße gegen einen Poller fuhr.

Aalen: Aufgefahren

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Mittwochmittag ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Kurz nach 14 Uhr musste eine 46-Jährige ihren Pkw Nissan auf der B29 zwischen der B290 und Oberalfingen verkehrsbedingt anhalten. Eine 20-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Audi auf. Beide Fahrzeuglenkerinnen blieben unverletzt.

Aalen: Parkrempler

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr, als eine 46-Jährige mit ihrem Ford Kuga auf einen Parkplatz in der Friedrichstraße einfuhr und dabei einen dort geparkten Ford Fiesta streifte.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Vom Parkplatz des Berufsschulzentrums fuhr ein 19-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11.20 Uhr mit seinem Pkw VW auf die Steinbeisstraße ein. Dabei übersah er den VW Kleinbus einer 42-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 1060 zwischen Eggenrot und Hohenberg erfasste eine 38-Jährige am Donnerstagmorgen kurz nach 6 Uhr ein Reh, das zusammen mit zwei Artgenossen die Fahrbahn querte. Das Tier flüchtete nach dem Unfall in den angrenzenden Wald; der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Rosenberg: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 18-Jähriger verursachte am Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 6500 Euro entstand. Kurz nach 7 Uhr streifte der Fahranfänger auf der Kreisstraße 3321 zwischen Unterknausen und Rosenberg mit seinem Pkw Renault einen entgegenkommenden Linienbus, der dabei an der linken Seite beschädigt wurde. Alle Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Ellwangen: 1500 Euro Sachschaden

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße setzte ein 27-Jähriger seinen Pkw VW Passat am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr ein kleines Stück zurück. Dabei beschädigte er den zwischenzeitlich hinter ihm stehenden Pkw Ford Focus eines 24-Jährigen, wobei ein Schaden von rund 1500 Euro entstand.

Bopfingen: Parkrempler

Beim Einparken ihres Pkw Mercedes Benz beschädigte eine 78-Jährige am Mittwochnachmittag einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters abgestellten Pkw BMW Mini. Bei dem Unfall, der sich gegen 15.30 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Mögglingen: Baucontainer aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte insgesamt vier Baucontainer auf, die an der Baustelle an der B 29 zwischen Mögglingen und Essingen aufgestellt sind. Aus den Containern entwendeten die Täter mehrere hochwertige Baumaschinen im Wert von rund 5000 Euro. Um sich Zugang zu den Containern zu verschaffen, hatten die Unbekannten einen Betonklotz, der sicherheitshalber davor aufgestellt wurde, etwas zur Seite gehebelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Heubach: Unfall nicht bemerkt

Gegen 12.30 Uhr am Mittwochmittag streifte der 18 Jahre alte Fahrer eines Krankentransportes mit seinem Fahrzeug einen im Thayatalweg abgestellten Pkw Mazda, wobei ein Sachschaden von rund 700 Euro entstand. Da der Fahranfänger die Kollision wohl nicht bemerkte, fuhr er davon, konnte jedoch rasch als Verursacher ermittelt werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den eine 34-Jährige am Mittwochnachmittag verursachte, als sie gegen 15.20 Uhr mit ihrem Pkw Opel beim Ausparken einen in der Hospitalgasse geparkten Pkw Ford beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Bereits am Montag beschädigte ein unbekannter Verursacher einen zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes in der Bühlstraße abgestellten Mercedes. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 2000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

