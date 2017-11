POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gartenhäuser aufgebrochen - Unfallflucht - Fahrübungen unter Alkoholeinfluss

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Blaufelden: Parkschaden

Im Riedle wollte am Mittwoch um 17:05 Uhr ein 63-jähriger VW-Fahrer auf einem Parkplatz einparken und beschädigte hierbei einen daneben stehenden PKW BMW. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 3500 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrübungen auf dem Haalplatz unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag um kurz nach 01:00 Uhr wurde ein 22-jähriger Lenker eines Ford Fiesta überprüft, welcher auf dem Haalplatz Fahrübungen mit seinem PKW durchführte. Bei der Kontrolle des Fahrers konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 22-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Schenkenseestraße beschädigte ein 47-jähriger Lenker eines Daimler-Benz Sprinter einen daneben stehenden PKW Opel Zafira. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Am Mittwoch um 17:55 Uhr konnte beobachtet werden, wie ein silberfarbener PKW mit AA-Kennzeichen einen PKW Ford auf einem Parkplatz Im Haal beim Ausparken beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinwiese zu dieser Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbrüche und Sachbeschädigungen an Gartenhütten

Insgesamt 19 verschlossene Gartenhütten in der Tüngentaler Straße wurden zwischen Samstag und Mittwoch durch unbekannte Täter beschädigt. Es wurde versucht Türen und Klappen aufzubrechen. Weitere zehn unverschlossene Hütten wurden durchsucht. Eine Gartenhütte wurde mit silberfarbener Farbe besprüht. Eventuell hatte es der oder die Täter lediglich auf Spirituosen abgesehen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Braunsbach: Unfall beim Einfahren auf Autobahn

Ein 63-jähriger Lenker eines VW Polo befuhr am Mittwoch um 14:00 Uhr den Einfädelungsstreifen der Autobahnanschlussstelle Schwäbisch Hall in Fahrtrichtung Nürnberg. Ein 43-jähriger Lenker eines Sattelzuges befuhr zur gleichen Zeit ordnungsgemäß den rechten Fahrstreifen der BAB 6. Am Ende des Einfädelungsstreifens zog der PKW-Lenker sein Fahrzeug auf die rechte Fahrspur. Trotz einer Bremsung des Sattelzuges konnte dieser einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

