POL-AA: Ostalbkreis-Raum Aalen und Ellwangen: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots) - Aalen: Unfall beim Anfahren

Im Einmündungsbereich Obere Bahnstraße/Borsigstraße beschädigte ein 21-jähriger VW-Lenker am Mittwoch gegen 16.45 Uhr beim Anfahren vom rechten Fahrbahnrand den Opel einer dort fahrenden 25-Jährigen. Durch die Kollision entstand Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Aalen: Parkplatzrempler

Am Mittwochnachmittag parkte eine 59-jährige Audi-Lenkerin ihr Fahrzeug rückwärts auf einem Kundenparkplatz in der Bischof-Fischer-Straße aus. Dabei beschädigte sie den Opel eines 67-Jährigen, welcher verkehrsbedingt hinter ihr angehalten hatte. 1500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Oberalfingen: Aufgefahren

Aufgrund eines Rückstaus, der sich am Mittwochnachmittag im Bereich einer Baustelle auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen gebildet hatte, kam es gegen 12.50 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 57-jährige VW-Lenkerin war aus Unachtsamkeit auf haltenden 45-jährigen Peugeot-Lenker aufgefahren, der dabei leicht verletzt wurde und zur ambulanten Behandlung in das Ostalbklinikum eingeliefert wurde. 6000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Pkw zerkratzt

Von einem Unbekannten wurde am Donnerstag ein geparkter Pkw Fiat 500X an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt, der zwischen 8.30 Uhr und 20 Uhr auf dem Seitenstreifen der Schulze-Delitzsch-Straße abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt bremste eine 62-jährige Audi-Lenkerin am Mittwochvormittag ihr Fahrzeug im Baustellenbereich der B19 verkehrsbedingt ab. Dies erkannte der nachfolgende 67-jährige VW-Lenker zu spät und fuhr auf. Der Unfallverursacher sowie die Audi-Lenkerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.

Ellwangen: Straßenlaterne beschädigt

Zwischen Dienstagvormittag und Mittwochabend beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker auf der Bahnhofstraße eine Straßenlaterne und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Von Bremse gerutscht

Als am Mittwochnachmittag ein 66-jähriger Audi-Lenker gegen 13.15 Uhr von einem Kundenparkplatz auf die Neue Nördlinger Straße einfahren wollte, rutschte er aus Unachtsamkeit von der Bremse und stieß gegen den Anhänger eines gerade vorbeifahrenden Lkw. Dadurch entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Ellwangen: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Einfahren vom Nibelungenweg auf die B 290 in Fahrtrichtung Crailsheim übersah ein 42-jähriger Daimler-Lenker am Mittwochvormittag gegen 8.50 Uhr eine 59-jährige Renault-Lenkerin, die in Richtung Aalen unterwegs war. 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

