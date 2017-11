POL-AA: Backnang: Lkw wich aus und landet im Graben - Hoher Sachschaden

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 15.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 14. Ein 49-jähriger Fahrer eines Sattelzugs befuhr die Bundesstraße in Richtung Krähenbachkreuzung, als er plötzlich einem entgegengekommenen Fahrzeug ausweichen musste. Der unbekannt Überholer war mit einem dunklen Fahrzeug unterwegs und wechselte trotz des entgegenkommenden Lkw auf die Gegenfahrspur. Um letztlich einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Kraftfahrer nach rechts und geriet dabei ins Bankett bzw. Straßengraben, wo sowohl das Zugfahrzeug als auch der mit Kies beladene Auflieger kippte. Das Gespann kam letztlich abseits der Fahrbahn zum Liegen. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Sowohl der Fahrer des dunklen Unfallverursacherautos (von dem keine nähere Beschreibung vorliegt) als auch der Fahrer des Autos, welches überholt wurde, fuhren nach dem Unfall weiter.

An dem Lkw entstand nach vorläufigen Schätzungen Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Die Bundesstraße ist derzeit (Stand 17.20 Uhr) einspurig an der Unfallstelle befahrbar. Zur Bergung des Fahrzeugs, bei der auch das THW zur Ausleuchtung der Unfallstelle eingesetzt ist, könnte eine kurzfristige Vollsperrung nötig werden, sodass mit weiteren Behinderungen im Feierabendverkehr zu rechnen ist.

Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 um Zeugenhinweise. Insbesondere von Interesse sind Hinweise auf den Verursacher bzw. seines dunklen Fahrzeugs, der in Richtung Schwäbisch Hall weitergefahren war. Möglicherweise kann auch der Autofahrer, der von dem Verursacher überholt wurde, weitere sachdienliche Hinweise geben

