POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: PKW Aufbrüche - Unfallflucht - Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Gerabronn: PKW-Aufbruch

Mittels Einschlagen der Scheibe der Fahrertür gelangte ein unbekannter Dieb in den Innenraum eines Opel Astra, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Binselberg abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde anschließend ein mobiles Navigationsgerät der Marke Tom Tom inklusive Kabel und Halterung entwendet. Des Weiteren fehlen aus dem PKW ein geringer Bargeldbetrag, etwa 20 CD und zwei Fahrzeugscheine. Aus dem Kofferraum wurde zudem noch eine Sporttasche mit Sportbekleidung entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf 580 Euro. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Crailsheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen abgemeldeten BMW, der auf einem Firmengelände in der Haller Straße abgestellt war. Vermutlich beim Rangieren wurde das Fahrzeug hinten rechts beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Kirchberg: Diebstahl aus PKW

Zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh schlug ein unbekannter Täter an einem PKW Toyota, welches auf einem Parkplatz in der Crailsheimer Straße bei der Einmündung Kreuzstein abgestellt war, die hintere rechte Seitenscheibe ein. Anschließend wurde aus dem PKW ein Navigationsgerät der Marke Tom Tom sowie ein älteres Navigationsgerät und eine Videokamera einer nicht bekannten Marke entwendet. Weiterhin fehlen aus dem PKW ein schwarzer Kunststoffkanister mit 20 Liter Superbenzin, eine Tasche mit Arbeitskleidung sowie ein roter Wagenheber mit Verpackung im Wert von 200 Euro. Der Wert des Diebesgutes wird auf 570 Euro geschätzt. Der Sachschaden liegt bei 400 Euro. Zeugenhinwiese nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137 entgegen.

Gaildorf: LKW erfasst Fahrertür

Beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug übersah am Mittwoch um 08:25 Uhr ein 59-jähriger Lenker eines Audi A4 einen heranfahrenden LKW Daimler-Benz. Der vorbeifahrende LKW erfasste mit seinem Anhänger die Fahrertür des Audi und beschädigte diese. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Mainhardt: 15.500 Euro Schaden bei Unfall

Am Mittwoch um 05:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Lenker eines VW Golf die Hauptstraße. An der Kreuzung zur Heilbronner Straße, wollte er diese überqueren, um auf die Mönchsstraße einfahren zu können. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete er einen 24-jährigen Lenker eines Opel Insignia, der die Heilbronner Straße in Richtung Michelfeld befuhr und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Durch die Wucht der Kollision wurde der VW auf das Geländer der Unterführung der Mönchsstraße abgewiesen. Der Fahrer des Opels wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Schaden am Geländer beträgt etwa 500 Euro und der Schaden am Opel schlägt mit 12.000 Euro zu Buche.

