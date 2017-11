POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Waiblingen-Hohenacker: Alarmanlage schreckte Einbrecher ab

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher über ein Fensters gewaltsam Zugang zu einem Büro in Kleinhegnach. Nachdem an dem Wohnhaus die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter ohne Beute. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Wer hierzu Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Hohenacker unter Tel. 07151/82149 in Verbindung setzen.

Welzheim: Unfallflucht im Gewerbepark

In der Industriestraße ereignete sich am Dienstag, zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter Mercedes wurde von einem bislang unbekannten Autofahrer beim Vorbeifahren beschädigt. Der Flüchtige hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Der Polizeiposten Welzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 07182/92810 zu melden.

Fellbach: Zwei Kindergärten von Einbrechern heimgesucht

In einen Kindergarten in der Uhlandstraße wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Der Einbrecher verschaffte sich Zutritt, indem er einen Stein durch eine Fensterscheibe warf. Im Kindergarten durchsuchte er sämtliche Schränke und erbeutete einen dreistelligen Bargeldbetrag. Möglicherweise derselben Täter verübte in der Fellbacher Straße einen weiteren Einbruch in einen dortigen Kindergarten. Auch hier verschaffte sich der Einbrecher durch eine eingeworfene Fensterscheibe Zutritt und durchsuchte die Räumlichkeiten und Schränke. Er bliebe hier offenbar erfolglos und machten keine Beute. Der Polizeiposten Schmiden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Telefon 0711/9519130 zu melden.

