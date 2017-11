POL-AA: Ostalbkreis: Belästigungen in Herrentoilette, Schafbock Hans wieder daheim, Unfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Belästigungen in Herrentoilette-weitere Geschädigte gesucht

Ein 20 Jahre alter Mann wurde Mitte Oktober vormittags in der öffentlichen Herrentoilette am Zentralen Omnibusbahnhof von einem älteren Mann auf sexueller Grundlage angesprochen und belästigt. Der Senior hat dabei wohl auch an seinem Glied manipuliert. Ermittlungen der Kriminalpolizei lassen vermuten, dass es weitere ähnliche Vorfälle dort gegeben haben könnte und es weitere Geschädigte von sexuellen Belästigungen gibt. Personen, die dort entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder entsprechend belästigt wurden, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Aalen unter Telefon 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Herkunft des Kamerunschafbocks ist geklärt

Die Herkunft des Kamerunschafbocks, der im Übrigen auf den schönen alten Namen Hans hört, ist geklärt. Das Tier der Dorper-Rasse stammt aus Kaiserbach Ziegelhütte und wurde in den hiesigen Bereich gebracht, um für tierische Fortpflanzung zu sorgen. Zwischenzeitlich wurde er von seinem Besitzer, der Hans zweifelsfrei erkannt hat, wieder abgeholt. Letztlich nicht klären ließ sich, ob das Tier wegen dem Deck-Vorgang als solchem das Weite suchte, oder ob ihn der Anblick der ausgewählten Schaf-Dame in die Flucht trieb.

Zum Verständnis hier die Ursprungsmeldung vom 14.11.2017, 15.45 Uhr

Schwäbisch Gmünd: Kamerunschafbock hält Polizei auf Trab

Ein entlaufener Kamerunschafbock hielt am Sonntagvormittag nicht nur die Polizei, sondern auch einen Amtstierarzt und einen hilfsbereiten Landwirt auf Trab. Das Tier, das offensichtlich bereits seit über einer Woche im Bereich Hussenhofen und Bargau frei herumläuft, wurde gegen 11.30 Uhr im Industriegebiet Gügling festgestellt. Eine Annäherung war offenbar nicht möglich, da der Schafbock, der zunächst auf das umzäunte Gelände eines Schotterwerkes getrieben worden war, sich angriffslustig zeigte. Um Verletzungen bei Zwei- und Verbeiner zu vermeiden, wurde ein Amtstierarzt um Hilfe gebeten, dem es nach mehreren Versuchen gelang, den Schafbock zu betäuben. Das Tier wurde von einem 57-Jährigen, der seinerseits ebenfalls Kamerunschafe hält, mitgenommen und in seinem Stall untergebracht. Hinweise auf den Besitzer des entlaufenen Schafbocks gibt es bislang nicht. Alle Beteiligten überstanden die tierische Verfolgungsjagd unverletzt; zu beklagen sind lediglich zwei stark verschmutzte Polizeiuniformen. Ihre Besitzer kamen während der Aktion "Fang das Schaf" auf nassen Wiesen und Äckern zu Fall.

Lorch: Vorfahrt missachtet - 2000 Euro Sachschaden

Von der Straße Schafwiesen fuhr eine 22-Jährige am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr mit ihrem Pkw VW Touran in die Hauptstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 28-jährigen VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein 64-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr mit seinem Lkw einen in der Weilerstraße abgestellten Pkw Opel. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Aalen: Fahrzeug gestreift

Lediglich geringer Sachschaden entstand, als eine 32-jährige Audi-Fahrerin am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr beim Vorbeifahren einen Pkw Audi streifte, der an der Einmündung Weißen Steige / Rotdornweg abgestellt war.

Ellwangen: Wildunfälle

Auf der Kreisstraße 3228 zwischen Dankoltsweiler und Rindelbach erfasste eine 57-Jährige am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr mit ihrem Pkw BMW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwochmorgen kurz vor 6 Uhr entstand, als ein 59-Jähriger mit seinem Pkw VW Touran auf der B 290 Höhe Braune Hardt ein Reh erfasste. Das Tier flüchtete nach der Kollision in den angrenzenden Wald.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Einparken seines Pkw Opel beschädigte ein 62-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr einen Pkw Opel, der auf dem Parkplatz des Landgerichtes auf dem Marktplatz abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

