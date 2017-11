POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten - Diebstahl eines Mountainbikes - Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Parkunfall

Beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Straße In den Riedwiesen prallte am Montag um 15:20 Uhr eine 21-jährige Lenkerin eines Ford Transit mit ihrem Fahrzeug gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW Peugeot. An dem Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Satteldorf: Verkehrszeichen beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer überfuhr zwischen Freitag und Montag eine Verkehrsinsel auf der B290 an der Abzweigung nach Satteldorf und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl eines Fahrrads

Am Montag zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein neongelbes Mountainbike der Marke Bulls, Typ Wildtail Disc 29 am Bahnhof entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss an den dortigen Fahrradständern gesichert. Das Rad hat einen Wert von 430 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: PKW beschädigt und geflüchtet

Ein PKW Skoda, der zwischen Freitag und Montag in der Kurt-Schumacher Straße bei der dortigen Schule geparkt war, wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl in Umkleideraum

In einem Umkleideraum eines Seniorenparks im Parmiersring wurde am Montag gegen 13:45 Uhr ein roseegoldenes iPhone 6S im Wert von über 1000 Euro entwendet. Die 18-jährige Geschädigte legte ihr Handy kurzfristig im Umkleideraum ab, während sie sich in der Kabine umzog. Eine Absuche verlief negativ.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich von der Roßfelder Straße kommend. An einem dortigen Kreisverkehr kam das Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zaun einer Firma in der Willy-Brandt-Straße. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Ilshofen: Wildunfall

Am Montag um 18:00 Uhr befuhr ein 45-jähriger Lenker eines VW Caddy die L1040 von Unterschmerach in Richtung Eckartshausen. Etwa 700 Meter vor Ortsbeginn Eckartshausen sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem PKW erfasst und getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Beim Ausfahren aus einer Parkagarage in der Hauptstraße übersah am Montag um 17:30 Uhr ein 33-jähriger Lenker eines PKW Audi den dahinter geparkten PKW Mazda und kollidierte mit diesem. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von 1500 Euro.

Obersontheim: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit fuhr am Montag um 16:00 Uhr eine 21-jährige Lenkerin eines PKW VW Golf auf der K2627 bei Oberfischach auf eine vor ihr haltende landwirtschaftliche Arbeitsmaschine auf. Am VW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall in der Stuttgarter Straße

Zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem PKW VW Golf kam es am Montag um 14:45 Uhr in der Stuttgarter Straße kurz nach der Einmündung zur Gaildorfer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Der 36-jährige LKW-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf den abbremsenden VW auf. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro.

