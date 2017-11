POL-AA: Schwelbrand in Firma

Leutenbach-Nellmersbach: (ots) - In einem metallverarbeitenden Betrieb in der Robert-Bosch-Straße ist es am Montagnachmittag zu einem Schwelbrand in der Belüftungsanlage gekommen. Gegen 14:00 Uhr hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst, woraufhin die Feuerwehr Leutenbach mit 6 Fahrzeugen anrückte. Die Feuerwehr Winnenden unterstützte mit der Drehleiter. Die Feuerwehr musste einen Teil der Belüftungsanlage öffnen, um den Brandherd zu lokalisieren und den Schwelbrand zu löschen. Ein offenes Feuer war nicht entstanden. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei war mit 2 Fahrzeugen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell