POL-NB: Suche nach zwei Kleinkindern und deren Müttern

Neustrelitz (ots) - Am 24.08.2023 gegen 05:45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 198 in Mirow ein Verkehrsunfall, der zu Verkehrseinschränkungen an der Unfallstelle führte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein mit Holz beladener Lkw die Bundesstraße aus Wesenberg kommend in Richtung Röbel. In einer Linkskurve, auf Höhe der Schlossinsel, verlor der ...

mehr