Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 83-jährigen Neubrandenburgerin

Neubrandenburg (ots)

In Neubrandenburg wird seit dem 22.01.2020 13:00 Uhr die 83-jährige Waltraut Radlach vermisst. Frau Radlach wohnt in einer Pflegeinrichtung in der Kranichstraße im Neubrandenburger Vogelviertel. Sie hat die Einrichtung gegen 13:00 Uhr verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Frau Radlach ist ca. 1,65m groß und schlank. Sie ist mit einer grauen Hose, einem grauen Pullover und geschlossenen Hausschuhen bekleidet. Sie geht etwas gebückt und nach vorne gerichtet. Frau Radlach ist dement und benötigt medizinische Betreuung.

Es gibt derzeit keine Hinweise, wo sich Frau Radlach aufhalten könnte. Die Absuchen der unmittelbaren Umgebung sowie der benachbarten Wohnviertel, auch mit Unterstützung eines Fährtensuchhundes, haben bisher nicht zum Erfolg geführt.

Auf Grund baldiger Dunkelheit und der Kälte wird um Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung gebeten. Die regionalen Rundfunksender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

