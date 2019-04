Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft

Friedland (ots)

Am 17.04.2019 gegen 10:45 Uhr kam es in der Gemeinschaftsunterkunft in Friedland zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern.

Nach jetzigen Erkenntnissen gerieten ein 20-jähriger ägyptischer Staatsbürger und ein 24-jähriger mauretanischer Staatsbürger aufgrund einer Meinungsverschiedenheit auf dem Hof der Unterkunft in Streit. Der zunächst verbale Streit endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 20-jährige mehrmals mit einer Holzlatte auf den 24-jährigen einschlug. Ein 22-jähriger syrischer Bewohner, der den Streit schlichten wollte, erhielt ebenfalls Schläge von dem Beschuldigten. Die beiden Geschädigten wurden durch die Schläge verletzt. Der 24-Jährige musste vor Ort durch Rettungskräfte behandelt werden.

Doch auch der Beschuldigte hatte im Bereich des Oberkörpers oberflächliche Verletzungen. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der 24-jährige einen messerähnlichen Gegenstand gegen den Beschuldigten eingesetzt haben soll. Vor Ort konnten die Tatmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 20-jährigen Beschuldigten wurde anschließend in Gewahrsam genommen und dem Polizeirevier in Friedland zugeführt. Er verblieb bis zum heutigen Morgen, d. 18.04.19 06:00 Uhr aufgrund einer richterlichen Anordnung im Gewahrsam. In Abstimmung mit der Ausländerbehörde wird der Mann in eine andere Gemeinschaftsunterkunft verlegt.

Es wurde sowohl gegen den 20-jährigen Ägypter als auch gegen den 24-jährigen Syrer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Der 20-Jährige muss sich zudem wegen Bedrohung verantworten.

