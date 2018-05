POL-NB: Verkehrskontrolle - ca.100kg Kupferkabel im Pkw festgestellt

Demmin (ots) - Am 03.05.2018 gegen 03:30 Uhr überprüften Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Demmin in der Straße Meyenkrebs in Demmin einen Pkw VW Caddy im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Im Fahrzeug befanden sich die 23-jährige Fahrerin des Pkw und ein 27-jähriger Beifahrer. Während der Überprüfung stellten die Beamten ca. 100kg Kupferkabel sowie entsprechendes Diebstahlswerkzeug fest. Zur Herkunft der Kupferkabel machten die beiden Personen keine Angaben. Da der Verdacht des Diebstahls bestand wurde das Buntmetall sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Personen vor Ort entlassen. Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Demmin haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen gegenwärtig nach einem möglichen Tatort. Wer sachdienliche Angaben machen kann meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter der Telefonnummer 03998-254 224.

Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell