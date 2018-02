POL-NB: Verkehrsunfall auf Grund von Glätte mit vier verletzten Personen

Malchin (ots) - Am 28.02.2018 gegen 06:05 Uhr ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Dorfstraße in 17139 Kummerow gekommen. Der 31-jährige Fahrer eines rumänischen Transporters (besetzt mit fünf männlichen rumänischen Bauarbeitern) befuhr die K 35 aus Richtung Axelshof kommend in Richtung Malchin. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 31-Jährige in einer Linkskurve in der Ortschaft Kummerow aufgrund der den Witterungsverhältnissen unangepassten Geschwindigkeit die Gewalt über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen, einem Stabmattenzaun, einer Hecke und am Ende mit einem Baum. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf ca. 10.000 Euro geschätzt wird. Der 31-jährige Fahrer und ein 44-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwerverletzt. Zwei 23-jährige und 27-jährige Mitfahrer wurden leichtverletzt. Sie wurden zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

