POL-NB: Erfolg: Täter auf frischer Tat nach Dieseldiebstahl gestellt

Neubrandenburg (ots) - Seit Beginn der Straßenbauarbeiten für die neue Umgehungsstraße in Neubrandenburg ist es zu zehn Dieseldiebstählen aus Baufahrzeugen gekommen. Auf Grund dessen haben die Beamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg im Rahmen ihrer Streifentätigkeit eine verstärkte Bestreifung der einzelnen Baustellenbereiche vorgenommen.

Im Zuge dessen ist zwei Beamten am 27.02.2018 gegen 21:30 Uhr an drei befindlichen Baufahrzeugen ein ziviles Fahrzeug der Marke VW aufgefallen. Bei der Annäherung an das Fahrzeug konnte eine Person festgestellt werden, welche den Anschein erweckte, völlig ertappt und erschrocken zu sein. Die männliche Person äußerte vor Ort spontan: "Scheiße, jetzt habt ihr mich aber erwischt!". An der Person konnte ein deutlicher Dieselkraftstoff-Geruch wahrgenommen werden und seine Handschuhe waren durchtränkt mit Dieselkraftstoff. Bei der Inaugenscheinnahme des möglichen Tatortes konnten die Beamten einen geöffneten Tankstutzen an einem Bagger und ein daneben abgelegter Kraftstofffilter festgestellt werden. Zudem befanden sich in dem Fahrzeug weitere Utensilien, die zum Diebstahl von Diesel geeignet sind.

Auf Grund dieser Feststellungen wurde dem 35-jährigen Neubrandenburger der Tatvorwurf des besonders schweren Falls des Diebstahls gemacht. Der 35-Jährige, der zuvor noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde vor Ort festgenommen und zum Polizeihauptrevier Neubrandenburg verbracht. Nach der Beschuldigtenvernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 35-Jährige aus dem polizeilichen Gewahrsam wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls dauern an. Ein Zusammenhang zu den vergangenen Dieseldiebstählen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

