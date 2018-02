POL-NB: Diebstahl von Baumaterialien von einer Baustelle - 10.000 Euro Schaden

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 23.02.-26.02.2018 ist es zu einem Diebstahl von verschiedenen Baumaterialien von einer Baustelle in der Karl-Wendt-Straße in Neubrandenburg gekommen. Die Baustelle befindet sich im Katharinenviertel, direkt gegenüber von der Berufsfeuerwehr. Bislang unbekannte Täter haben sich widerrechtlich Zugang zu dem verschlossenen Baustellengelände verschafft und sind dann widerrechtlich in ein sich im Rohbau befindliches Mehrfamilienhaus eingedrungen. Hier haben die Täter Kupferrohre, Kraftstromkabel, Kabelrollen und Verteiler für Fußbodenheizungen entwendet. Eine genaue Auflistung der entwendeten Gegenstände liegt noch nicht vor. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224.

Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell