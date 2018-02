POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Neubrandenburg (ots) - Am 26.02.2018 in der Zeit von 08:45 Uhr bis 12:30 Uhr ist es zu einem Tageswohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Neubrandenburger Stadtteil Broda gekommen. Bislang unbekannte Täter haben sich von der Rückseite des Hauses in der Peter-Cornelius-Straße gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und im Anschluss sämtliche Räume und Schränke durchwühlt. Die Täter waren augenscheinlich auf der Suche nach Bargeld und Schmuck. Sie konnten sehr wertvollen Erbschmuck im Wert von ca. 5.000 Euro sowie zwei Kreditkarten entwenden. Die Sperrung der Karten erfolgte sofort nach der Feststellung des Diebstahls. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde kein Geld abgehoben. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Zum einen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden, wenn sie auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Zusammenhang mit dem oben geschilderten Einbruch festgestellt haben. Zudem rufen wir zur Wachsamkeit auf. Gehen Sie aufmerksam durch ihr Wohnviertel! Scheuen Sie sich nicht davor, fremde Personen nach deren Anliegen zu befragen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei und melden uns Ihre Beobachtungen. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar unter der 110 oder für Neubrandenburg die 0395-5582 5224.

