POL-NB: Einbruch in den Solarpark in Bassow

Bassow (ots) - In der Zeit vom 21.12.2017 08:00 Uhr bis 10:45 Uhr kam es auf dem Gelände des Solarpark in 17099 Bassow zu einem versuchten Diebstahl von Wechselrichtern. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten unbekannte Täter ein Zaunfeld und verschafften sich so Zutritt auf das Gelände des Solarparks. Anschließend manipulierten die Täter an einem Unterverteiler für Wechselrichter. Da die einzelnen Wechselrichter besonders gesichert sind, ließen die Täter vom Diebstahl ab. Zu einem Stehlschaden kam es nicht. Gleichwohl entstand Sachschaden in Höhe von 200,-EUR. Zur Spurensuche und -sicherung waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg im Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen im Bereich des Solarparks wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Friedland unter 039601- 300 224 entgegen.

