POL-NB: Gefahrguteinsatz - Tanklastfahrzeug der Bundeswehr verunfallt

L27 Altenhagen (ots) - Am 16.11.2017 gegen 11:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 27, kurz vor der Einmündung Idashof, nahe der Ortschaft Altenhagen. Ein 32-jähriger Angehöriger der Bundeswehr befuhr mit einem Tankfahrzeug der Bundeswehr die Landstraße 27 aus Richtung Tützpatz kommend in Fahrtrichtung Altenhagen. Da ihm auf der engen Straße ein anderer Lkw entgegen kam, fuhr der Fahrer des Tankfahrzeugs an den rechten Fahrbahnrand. Dort sackte das Fahrzeug in der aufgeweichten Bankette ein und blieb in leichter Schräglage stecken. Das Tankfahrzeug war mit 13.000 Litern Dieselkraftstoff beladen, die nicht ausgelaufen sind. Der Sachschaden an der Bankette beträgt ca.200EUR.

Die L27 ist derzeit voll gesperrt. Im Einsatz befinden sich aktuell Polizeibeamte der Reviere Malchin und Altentreptow, die Freiwillige Feuerwehr aus Altentreptow, Neustrelitz und die Feuerwehr aus Neubrandenburg sowie der Gefahrgutzug des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, die Kreisstraßenmeisterei und der Sanitätsdienst des Landkreises. Gegenwärtig wird das Tanklastfahrzeug stabilisiert, um anschließend durch den Gefahrgutzug mit dem Abpumpen des Kraftstoffes zu beginnen. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich auf eine Vollsperrung der L27 bis ca. 16:30 Uhr einstellen.

