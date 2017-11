POL-NB: Diebstahl eines Pkw VW T5 in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 14.11.2017 22:00 Uhr bis 15.11.2017 06:15 Uhr kam es in der Straße Reusenort in 17033 Neubrandenburg zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten einen abgestellten Pkw VW T5 in der Farbe Silber. An dem Fahrzeug befanden sich amtliche Kennzeichen aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald (VG). Der Schaden wird auf ca. 9.000EUR beziffert. Wer Hinweise zum Verbleib des 12-jährigen Fahrzeugs machen kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 5582 5224 zu melden.

Polizeiinspektion Neubrandenburg

