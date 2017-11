POL-NB: Schwerer Raub zum Nachteil eines Paketzustellers

Neubrandenburg (ots) - Am 13.11.2017 gegen 06:25 Uhr gab es einen schweren Raub im Neubrandenburger Reitbahnviertel. Nach ersten Erkenntnissen war der 24-jährige Mitarbeiter eines Paketdienstes zur Tatzeit auf dem Weg zu seinem Dienstfahrzeug, welches auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Traberallee abgestellt war. Zu diesem Zeitpunkt soll sich seine private Geldbörse im Dienstfahrzeug befunden haben. Plötzlich soll eine männliche Person auf den 24-Jährigen zugekommen sein und ihm ein Messer an den Hals gehalten haben. Aus Angst habe er dem Täter seine dienstliche Geldbörse vom Paketdienst gegeben, die er in der eigenen Tasche mitführte. In dieser Geldbörse sollen sich zu genannten Zeitpunkt 800 Euro Bargeld gefunden haben. Der Tatverdächtige soll danach fußläufig in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Unmittelbar nach der Tat verständigte der Geschädigte die Rettungsleitstelle, welche daraufhin umgehend die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg informierte. Nach Kenntnis des Sachverhaltes wurden unverzüglich fünf Funkstreifenwagen zur Nahbereichsfahndung eingesetzt. Dabei konnte der Täter aber nicht festgestellt werden. Der Tatverdächtige soll ca. 30 Jahre alt und ca. 1,70 m groß sein, schulterlanges Haar und eine sehr auffällige Narbe über dem rechten Auge haben und einen schwarzen Pullover getragen haben.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg haben die Ermittlungen wegen Schweren Raubes aufgenommen und suchen nun nach Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Raubstraftat stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-55 82 5224 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell