Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Mann bei Auseinandersetzung in Wolgast mit Messer verletzt

Wolgast (ots)

Durch einen Zeugen wurde der Polizei am gestrigen Tag (20.10.2024) gegen 19:00 Uhr über den Notruf mitgeteilt, dass er in der Fußgängerzone der Wolgaster Steinstraße eine Auseinandersetzung wahrgenommen hat und wenig später eine verletzte Person feststellte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es zwischen einem 25-jährigen Geschädigten und einem bislang unbekannten Tatverdächtigen zu Streitigkeiten, in deren Folge der männliche Tatverdächtige seinem Opfer mit einem unbekannten scharfen Gegenstand Schnittverletzungen an Kopf, Hals und Händen zufügte. Das 25-jährige Opfer wurde durch den Angriff schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus Wolgast verbracht.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine rechtsmedizinische Untersuchung der Verletzungen des 25-jährigen Geschädigten angeordnet. Neben zwei Funkstreifenwagen des Polizeireviers Wolgast war auch der Kriminaldauerdienst vor Ort und sicherte Spuren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836-252-0, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

