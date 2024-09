POL-ANK: Zwei Mädchen im Alter von 12 Jahren aus Rathebur (Ducherow) vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Eggesin (ots) - Am 12.09.2024 gegen 02:30 Uhr stellten Beamte des PR Ueckermünde während ihrer Streifentätigkeit insgesamt sieben Schilder mit politisch motiviertem Inhalt in der Ortslage Eggesin fest. Diese wurden an Laternen und Ortsschildern angebracht. Darauf zu lesen sind u.a. Schriftzüge mit den Worten "Remigration", "Deislamisierung" oder "Illegale Invasion". Die Schilder wurden durch die Beamten vor Ort ...

