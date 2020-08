Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Wem gehört der E-Roller?

Anklam (ots)

Am 17. Juli 2020 stellten Polizeibeamte gegen 23.00 Uhr im Anklamer Stadtgebiet eine Frau fest, die mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Eine Überprüfung ergab: Die Frau konnte keinen Eigentumsnachweis vorlegen und hatte den E-Roller unbefugt benutzt. Nach eigenen Angaben soll sie den Elektroroller Ende Juni/ Anfang Juli auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lübecker Straße gefunden haben. Die Polizei stellte daraufhin das Fahrzeug sicher und sucht nun den rechtmäßigen Besitzer. Wem der E-Roller gehört oder wer Angaben zum Besitzer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Anklam unter 03971-251 1316 zu melden. Der Eigentümer sollte sich mit entsprechendem Nachweis melden.

