Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Betrunkener Fahrradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Greifswald (ots)

Am gestrigen Abend (12.07.2020, 20:40 Uhr) ist ein 61-jähriger Deutscher im Bereich der Anklamer Straße / Johann-Stelling-Straße in Greifswald gestürzt und hat sich dabei so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 61-Jährige mit dem Fahrrad gefahren und damit zu Fall gekommen sein. Im Rahmen des Einsatzes stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Mann fest. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,32 Promille, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet und im Universitätsklinikum Greifswald durchgeführt wurde. Aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 61-Jährigen eingeleitet.

