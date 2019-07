Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der L 322 in Nieden

Pasewalk (ots)

Am Morgen des heutigen Freitags (26.07.2019) kam es auf der Landesstraße 322 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach Informationen der Polizei befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Transporters der Marke Mercedes Benz die L 322 aus Richtung Nechlin in Richtung Nieden. Kurz hinter dem Ortseingangsschild von Nieden kam der Mann aus ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend durchfuhr er den Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der 52-Jährige schwerverletzt und musste zur weiteren ärztlichen Versorgung durch Rettungskräfte in das Krankenhaus Pasewalk gebracht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde geborgen. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.000,- Euro.

