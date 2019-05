Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Raub in Torgelow

Ueckermünde (ots)

Am 27.05.2019 um 12:10 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass es in der Pablo-Neruda-Straße, in Torgelow, zu einem Raub kam. Eine 84 Jährige Frau wurde von Jugendlichen überfallen und ihre Handtasche entrissen. Die 2 Täter werden wie folgt beschrieben. Scheinbares Alter : 18 bis 25 Jahre, sportliche Figur und ca. 165 und 170 groß. Einer der Täter hat viele Pickel im Gesicht und trug eine graue Kapuzenjacke, Kapuze über den Kopf gezogen nach Angaben der Frau. Der zweite Täter war mit einer dunklen Kapuzenjacke, ebenfalls die Kapuze über den Kopf gezogen, bekleidet. Beide Täter sind schlank. Die Geschädigte hat durch einen Schlag auf dem Hinterkopf eine Platzwunde erlitten daraufhin gestürzt und es ist ihr die Handtasche entrissen worden. Es ist ein Schaden von 320, 00 Euro entstanden. In der Tasche befanden sich der Personalausweis sowie die EC-Karte des Opfers. Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ueckermünde unter Telefonnummer 039771 82 224 zu melden.

