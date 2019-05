Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall auf der B 111 mit einer leicht verletzten Person

Wolgast (ots)

Am 14.05.2019 um 06:25 Uhr kam es auf der B 111 in Lühmannsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW, einem Opel und einem Ford. Alle 3 PKW fuhren auf der B 111 aus Richtung Wolgast kommend in Richtung Lühmannsdorf. Der 63 Jährige Fahrer des VW`s musste verkehrsbedingt anhalten, da vor ihm ein PKW stand, der nach links abbiegen wollte. Die 31 Jährige Fahrerin eines Opels kam ebenfalls zum Stehen. Der 24 Jährige PKW Fahrer, Ford, gab vor Ort an, dass er aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit, den Bremsvorgang nicht rechtzeitig einleiten konnte. Er fuhr mit seinem PKW auf den Opel auf. Durch die Wucht wurde der Opel auf den stehenden VW geschoben. Dabei wurde die Fahrerin des Opels leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Alle 3 PKW waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

