Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der B 109 Höhe Ferdinandshof

Ueckermünde (ots)

In den Mittagsstunden des heutigen Donnerstags (18.04.2019) kam es an der Kreuzung B 109 / Pasewalker Straße in Ferdinandshof zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, wodurch drei Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein 68-jähriger Fahrer eines PKW Mercedes-Benz aus Richtung Heinrichsruh und wollte an der besagten Kreuzung nach links abbiegen. Dabei missachtete er jedoch den aus Richtung Anklam kommenden 44-jährigen Fahrer eines PKW Skoda, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Fahrer des Mercedes-Benz, seine 84-jährige Beifahrerin und die 43-jährige Beifahrerin im Skoda wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurden die Verletzten durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in das Klinikum nach Ueckermünde gebracht. Die beiden Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort, um die auslaufenden Betriebsstoffe aufzunehmen. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 20.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es für circa eine Stunde zu Sperrungen und dadurch bedingten Einschränkungen im Straßenverkehr.

