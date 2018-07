POL-ANK: Einbruch und Diebstahl

Torgelow (ots) - Am Montagmorgen wurde ein Einbruch in den Imbiss, welcher sich in der Pasewalker Straße vor dem Baumarkt befindet, festgestellt. Entwendet wurde Grillfleisch im Wert von über 500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Zudem entwendeten bislang unbekannte Täter über das Wochenende vom Gelände eines Autohauses in der Friedrichstraße einen Böckmann Anhänger für Kfz-Transporter mit einem darauf stehenden nicht mehr fahrbereiten roten Pkw Gamma (Zweisitzer, bis 25 km/h). Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf ca. 3.000 Euro.

