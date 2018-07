POL-ANK: Baummaschine durch Feuer zerstört

Wrangelsburg (ots) - In Wrangelsburg geriet am Montag, gegen 09:00 Uhr, auf einer unbefestigten Straße eine Straßenwalze in Brand. Der technische Defekt führte zum Totalschaden von geschätzten 150.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Axel Falkenberg

Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell