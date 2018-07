POL-ANK: 13-jähriges Mädchen vermisst

Usedom (ots) - Seit Donnerstagnachmittag wird die 13-jährige Noelia auf der Insel Usedom vermisst. Das Kind weilte mit der Mutter zum Urlaub in einem Hotel im polnischen Swinemünde und verließ dort am Abend die Wohnung. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Mädchen mit Hauptwohnung Hamburg mit dem Zug auf den Weg zu Freunden nach Hamburg machen will. Noelia ist schlank und 167 cm groß. Sie trägt lange schwarze Haare und wirkt scheinbar älter (16). Bekleidet ist sie mit einem schwarzen T-Shirt, einer dunkelblauen Jogginghose, schwarzen Adidas-Turnschuhen und einer lila/violetten Steppjacke. Sie hat eine hellgraue/graue Handtasche dabei. Wer Hinweise zum Aufenthalt des Mädchens geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Für das Polizeirevier Heringsdorf: (038378) 279 0.

