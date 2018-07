POL-ANK: Junge stürtze aus Fenster

Neuenkirchen bei Anklam (ots) - Zu einem tragischen Unfall kam es am Freitag, kurz nach 09:00 Uhr, in Neuenkirchen bei Anklam. Ein fünfjähriger Junge stürzte aus dem Fenster der elterlichen Wohnung, welche sich im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses befindet. Dabei zog sich der Junge an den Füßen Frakturen zu. Er wurde zur Behandlung und weiterer Diagnostik in das Klinikum der Universitätsmedizin Greifswald gebracht. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen.

