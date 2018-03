POL-ANK: Einbruch

Pasewalk (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde in der Klosterstraße ein Einbruch in die Halle eines ehemaligen Baumarktes (NOWA) festgestellt. Dort wurden 10 m Kupferrohre, 50 kg Kupferkabelschrott, ein 250 m langes Kraftstromverlängerungskabel sowie zwei Fahrräder entwendet. Die Stadt Pasewalk hatte die Sachen dort eingelagert. Zudem ist auch das Bündnis für Familie Uecker-Randow betroffen, dem nach einer ersten Übersicht 13 Schulranzen und zehn Federtaschen entwendet wurden.

