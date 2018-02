POL-ANK: PKW-Brand in Greifswald

Greifswald (ots) - Am 28.02.2018 wurde gegen 08:00 Uhr in der Burgstraße in Greifswald ein brennender PKW Skoda festgestellt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Um die Brandursache zu klären wird ein Brandursachenermittler in den kommenden Tagen das Fahrzeug begutachten. Das Ergebnis der Untersuchung bleibt abzuwarten.

