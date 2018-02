POL-ANK: PKW prallt aufgrund von Straßenglätte gegen Baum

Insel Usedom (ots) - Am 28.02.2018, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 42-jähriger mit seinem PKW Mitsubishi die K45 aus Richtung Usedom/Stadt in Richtung Welzin. Etwa 100 Meter hinter der Abfahrt nach Welzin kam der PKW aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte der PKW mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer wurde durch den Aufprall nicht verletzt. Das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2.500 Euro.

