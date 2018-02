POL-ANK: Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund Witterungsverhältnisse

Hanshagen (ots) - Am 27.02.2018, gegen 05:30 Uhr, befuhr eine 29-jährige mit ihrem Ford die B109 aus Greifswald kommend in Richtung Anklam. Infolge eines Bremsmanövers kam sie mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam neben dem rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 2000 Euro. Die Fahrbahn der B109 war zur Unfallzeit mit Schnee bedeckt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des PKW kam es zu leichten Behinderungen des fließenden Verkehrs.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin

Sabrina Kulz

Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell