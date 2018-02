POL-ANK: Unfall mit Personenschaden in Greifswald

Greifswald (ots) - Am 26.02.2018 kam es gegen 17:00 Uhr in Greifswald zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen verletzt wurden. Eine 39-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die Lomonossowallee in Richtung Karl-Liebknecht-Ring aus Richtung Ernst-Thälmann-Ring. An der Kreuzung Lomonossowallee/Einsteinstraße/Dubnaring hatte sie die Absicht nach links abzubiegen und übersah dabei eine ihr entgegen kommende 24-jährige Opel-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden 3 Insassen leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin

Sabrina Kulz

Telefon: 03971 / 251 -3040 / -3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell